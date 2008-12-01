”Шкода” остановит производство

Чешский автомобилестроительный гигант "Шкода" из-за сокращения спроса на свою продукцию временно сворачивает производство. Конвейер предприятия будет остановлен в середине декабря и вновь запущен не ранее 6 января, передает ИТАР-ТАСС.

Пока же недельный производственный цикл сокращен до четырех дней - работа продолжается с понедельника по четверг. Руководство "Шкоды" преследует цель приоритетной реализации накопленной на складах продукции - малолитражек "Фабия" и "Румстер", автомобилей среднего и представительского классов "Октавия" и "Суперб".

Как сообщили агентству в штаб-квартире "Шкоды" в городе Млада-Болеслав (Центральная Чехия), руководство предприятия достигло договоренности с профсоюзами о приостановке производства. Рабочие и служащие будут отправлены в оплачиваемые отпуска.