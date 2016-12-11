В Украине заработал новый график движения пассажирских поездов

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" с 11 декабря запускает новый график движения пассажирских поездов на 2016/17 годы, который предусматривает 193 пары пассажирских поездов дальнего следования, из которых 107 - круглогодичные составы, что на 10% больше, чем было предусмотрено в графике на 2015/2016 годы.

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Как сообщил заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан, ночное сообщение пассажирских поездов не отменяется и не сокращается в новом графике.

В частности, в новом графике движения предусмотрено 168 пар поездов формирования железных дорог Украины, 14 пар - стран СНГ, 12 пар – других стран.

Согласно пресс-релизу, розданному в ходе мероприятия, в международном сообщении будут курсировать 14 пар поездов в западные страны, 25 пар в страны СНГ, 154 пары – во внутреннем сообщении. Скорые и ускоренные поезда составляют около 80% от общего количества всех пассажирских поездов.

Заместитель начальника департамента сообщил, что в новом графике предусмотрены 24 пары новых поездов, включая восемь круглогодичных.

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В частности, это №720/719 Харьков - Винница, №785/786 Харьков - Киев (через Кременчуг), №766/765 Киев - Херсон, №197/198 Киев - Ковель, №124/123 Запорожье - Ивано-Франковск, №176/175 Киев - Кривой Рог, №275/276 Днепропетровск - Львов, №285/286 Запорожье, Днепропетровск - Львов, №608/607 Запорожье - Бердянск, №131/132 Харьков - Львов, №164/163 Киев - Харьков, №277/278 Кременчуг, Полтава - Новоалексеевка, №329/330 Сумы - Новгород-Северский, №729/730 Харьков - Геническ, №791 Харьков - Сумы, №129/130 Киев - Ужгород, №146/145 (243/244) Киев - Одесса, Измаил, №149/150 Киев - Ивано-Франковск, №184/183 Киев - Мариуполь, №233/234 Киев - Лисичанск, №749/750 Киев - Ивано-Франковск, №790/789 Киев - Кропивницкий, №205/206 Киев - Николаев, №760/759 Кременчуг - Бахмач.

Кроме того, продлены маршруты поездов №747/748 Дарница - Тернополь до Львова, №113/114 Харьков - Мукачево до Ужгорода, №115/116 Харьков - Ивано-Франковск до Черновцов, №232/231 Ивано-Франковск - Новоалексеевка до Геническа.

Также с 13 декабря "Укрзализныця" изменит маршрут следования пассажирских поездов №67/68 Киев - Варшава без захода в Луцк, №767/768 Киев - Луцк вместо Киев - Ковель, №191/192 Киев - Львов через Тернополь вместо Здолбунова, №72/71 Запорожье - Киев через Кривой Рог и Тимково вместо Днепра и Пятихаток, №134/133 Николаев - Ивано-Франковск через Херсон и Апостолово вместо Долинской.

"Укрзализныця" также предусмотрела курсирование прицепных и беспересадочных вагонов для выезда заграницу: Киев - Кошице, Киев - Прага, Киев - Братислава, Киев - Будапешт, Львов - Будапешт, Львов - Братислава, Днепропетровск - Санкт-Петербург, Одесса - Санкт-Петербург.

Красноштан подчеркнул, что в новом графике не были отменены поезда во внутреннем сообщении, а лишь пять поездов в межгосударственном сообщении, которые требовали длительных остановок для проведения контрольных операций контролирующими органами.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с введением с 13 декабря 2015 года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы запустила 53 пары новых ночных поездов во внутреннем сообщении.

Во второй половине января 2016 года из-за нехватки средств на обслуживание составов "Укрзализныця" отменила шесть пар поездов, а для ряда других поездов сократила частоту курсирования.