На границе с Польшей в очередях застряли почти 200 автомобилей
11:49, 11 декабря 2016Транспорт/Связь
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Вместе с тем не было автомобильных очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.
На украинско-польской границе снова очереди / Фото УНИАН
На украинско-польской границе в очередях стоят 180 автомобилей.
Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
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Так, по состоянию на 08:00 в пункте пропуска "Устилуг" оформления ожидали 70 автомобилей, "Краковец" – 50, "Рава Русская" – 40, "Угринов" – 20.
Вместе с тем не было автомобильных очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.
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