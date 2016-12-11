На границе с Польшей в очередях застряли почти 200 автомобилей

На украинско-польской границе в очередях стоят 180 автомобилей.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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Так, по состоянию на 08:00 в пункте пропуска "Устилуг" оформления ожидали 70 автомобилей, "Краковец" – 50, "Рава Русская" – 40, "Угринов" – 20.

Вместе с тем не было автомобильных очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.