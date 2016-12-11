Иран подписал соглашение с конценром Boeing о покупке 80 самолетов

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Сделка, рассчитанная на 10 лет, включает приобретение 50 самолетов новейшей модели 737 MAX 8, 15 лайнеров 777-300 ER, а также 15 широкофюзеляжных Boeing 777-9 для полетов большой протяженности.

Это крупнейшая американо-иранская сделка со времен Исламской революции 1979 года.

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Компания Boeing подтвердила, что сделка, в настоящий момент оценивающаяся в 16,6 млрд долларов, одобрена правительством США.

Первый лайнер должен быть поставлен Тегерану в 2018 году.

"Соглашение поможет поддержать десятки тысяч рабочих мест в США, которые напрямую связаны с производством и доставкой "Боингов" 777-300ER, и без малого 100 тысяч рабочих мест в авиаиндустрии США, необходимых для осуществления этого заказа", - сказал представитель компании.

Эта закупка, которая последовала за подписанным в июне протоколом о намерениях, поможет Ирану модернизировать и расширить свой коммерческий авиапарк.

Ранее УНИАН сообщал, что государственное казначейство США 21 сентября выдало компании Boeing лицензию на продажу Ирану самолетов.

Напомним, в этом году государственная авиакомпания Ирана подписала соглашения на покупку 118 самолетов компании Airbus.

Заключение договоренностей стало возможным после достижения соглашения между Тегераном и шестью странами-лидерами о сокращении ядерной программы Ирана в обмен на отмену санкций.

При этом, в ноябре палата представителей конгресса США провела законопроект, позволяющий остановить продажу Ирану гражданских самолетов.

Если она будет поддержана в сенате, то это помешает министерству финансов США выдать банковские лицензии на финансирование сделки.