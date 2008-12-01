Конкурс по определению получателей самолетов Ан-148 перенесен

Государственное предприятие «Лизингтехтранс» объявляет о перенесении конечной даты открытого конкурса по определению лизингополучателя трех самолетов Ан-148-100: №01-09, №01-10 и № 02-03 производства Киевского авиационного завода “Авиант” на условиях финансового лизинга. Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

Согласно сообщению, новая дата раскрытия конкурсных предложений – 23 декабря 2008 года в 11.00. Конечный срок представления конкурсных предложений – 9 час. 30 мин. 23 декабря.

Как сообщал УНИАН, в ноябре т.г. «Лизингтехтранс» объявил открытый конкурс по определению лизингополучателя трех самолетов Ан-148-100 (№ 1-09, № 01-10 и №02-03) производства Киевского авиационного завода “Авиант”. Конкурсные предложения планировалось раскрыть 27 ноября т.г.

Напомним, «Лизингтехтранс» провел уже 4 конкурса на определение лизингополучателей самолетов Ан-148 на условиях финансового лизинга – 2 в 2007 г. и 2 – в 2008 г.

В Госбюджете на 2008 г. предусмотрено 200 млн. грн. на закупку самолетов Ан-148 через государственное лизинговое предприятие. В Госбюджете на 2007 год на закупку Ан-148 было выделено около 150 млн. грн. На эти средства через предприятие ГП «Лизингтехтранс» были приобретены 2 самолета, 3-й самолет – за кредитные средства.

25 сентября 2008 г. АНТК им. О.К.Антонова передал государственной лизинговой компании “Лизингтехтранс» первый региональный пассажирский самолет нового поколения Ан-148-100В.

Справка УНИАН. Серия реактивных региональных самолетов с двумя двигателями АН-148 создается на АНТК им. Антонова совместно с предприятиями Украины, России и других стран.

АН-148 предназначен для перевозок на региональных и магистральных линиях. На воздушных трассах новые лайнеры заменят Ан-24, Ту-134, Як-40 и Як-42.

Базовый вариант самолета рассчитан на перевозку 80 пассажиров.