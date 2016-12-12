Украинский самолет Ан-32 совершил зрелищную посадку - прямо на землю (видео)

Соответствующая видеозапись опубликована на странице "Зроблено в Україні" у Facebook.

"Зрелищная посадка Ан-32 в экстремальных условиях, прямо на землю", - говорится в подписи к видео.

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Отмечается, что его современная усовершенствованная версия Ан-132 уже на завершающем этапе построения, презентация состоится 20 декабря.

Ранее военно-транспортный самолет Ан-32, несмотря на свои габариты, исполнил фигуры высшего пилотажа.

Ан-32 - легкий военно-транспортный многоцелевой самолет. Его главное назначение - перевозка грузов на линиях малой и средней протяженности. Кроме того, его можно использовать для перевозки, парашютного десантирования военнослужащих и платформ с грузами, а также в санитарном варианте для военнослужащих или в рамках действий МЧС.

Самолет имеет высокую маневренность при полетах на горные аэродромы со сложными подходами.