Шведы ведут переговоры с GM и Ford

Шведское правительство официально подтвердило, что ведет переговоры с General Motors Corp. and Ford Motor Co. после сообщения в местных СМИ, что американские автомобилестроители ищут поддержки для своих шведских компаний Saab и Volvo Cars, сообщает k2kapital со ссылкой на Associated Press.

"Мы ведем переговоры с Saab, Volvo, GM и Ford все это время, рассматривая трудную ситуацию, в которую они попали", - рассказала представитель правительства. Она не сообщила подробностей переговоров, но отметила, что в связи с правилами конкурентной борьбы, ЕС ограничивает помощь шведского правительства своему автопрому.

Saab принадлежит GM, а Volvo находится в собственности у Ford. Обе шведские компании пока воздерживаются от официальных комментариев.

Рассчитывать на то, что помощь конгресса США, который рассматривает возможность выделения значительных бюждетных средств на поддержку Ford, General Motors и Chrysler, дойдет до европейских отделений компаний, не приходится.

"Если GM получит деньги от американского правительства, то мы убеждены, что это будет предназначено для американских интересов", - уверен представитель профсоюза Saab Поль Акерлунд (Paul Akerlund). Руководство Volvo уже объявило о планах по сокращению приблизительно 6 тыс. рабочих мест во всем мире, из которых большая часть находится в Швеции. В прошлом году Ford искал покупателей на Volvo, но позже американский автомобилестроитель заявил, что компания больше не продается.