Министр инфраструктуры обещает уволить чиновников, виновных в дефиците грузовых вагонов
Ранее одно из крупнейших металлургических комбинатов в Украине "ArcelorMittal Кривой Рог" пожаловалось, что предприятие испытывает проблемы с доставкой продукции в украинские морские торговые порты для экспорта из-за нехватки грузовых вагонов.
Чиновники акционерной компании "Укрзализныця", причастные к созданию дефицита грузовых вагонов, будут уволены.
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Об этом сообщил в соцсети Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя слова генерального директора одного из крупнейших металлургических комбинатов в Украине "ArcelorMittal Кривой Рог" Парамжита Калона о том, что предприятие испытывает проблемы с доставкой продукции в украинские морские торговые порты для экспорта из-за нехватки грузовых вагонов.
"Расследованием занимается Юрий Лавренюк (замминистра инфраструктуры - УНИАН). Мы об этом еще на прошлой неделе сообщили правоохранительным органам, провел отдельный разговор по этому поводу с Войцехом Балчуном, что такие вещи недопустимы, и вся причастная к этому вертикаль должна быть немедленно уволена", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" Парамжит Калон заявил, что предприятие имеет проблемы с доставкой продукции в украинские морские торговые порты для экспорта из-за нехватки грузовых вагонов у публичной акционерной компании "Укрзализныця".
По словам гендиректора меткомбината, на просьбу предоставить предприятию вагоны для выполнения перевозок продукции, в "Укрзализныце" отвечают, что "вагонов в принципе нет".
По данным "Укрзализныци", в 2017 году компания планирует закупить почти 9 тыс. грузовых вагонов, что на 36,4% больше ранее заявленных планов по приобретению 6,6 тыс. единиц грузового парка.