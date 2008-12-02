Morgan Stanley передал Credit Suisse 50% кредита, выданного «Укравтодору»

Morgan Stanley передал 50% кредитных обязательств «Укравтодора» банку Credit Suisse.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС сегодня на пресс-конференции.

Как напомнил он, соответствующий кредит от Morgan Stanley в размере 930 млн. долл. был привлечен «Укравтодором» в 2007 году.

«Мы получили официальное сообщение, что 50% этого кредита переданы Credit Suisse», - отметил он.

По словам В.ГУРЖОСА, при этом Morgan Stanley инициировал досрочное возвращение оставшегося кредита.

При этом он отметил, что это не связано с какими-либо претензиями к «Укравтодору». Соответствующая возможность прописана в кредитном договоре, и связано это с понижением кредитного рейтинга Украины.

Относительно Credit Suisse, В.ГУРЖОС сказал, что «официального обращения относительно досрочного возвращения кредита нет».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2007 г. Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») получила кредит Morgan Stanley Bank International в размере 465 млн. долл. под государственные гарантии на развитие основных автодорог общего пользования.

30 августа Межведомственная комиссия по вопросам государственных закупок заключила кредитный договор под государственные гарантии о предоставлении банком Morgan Stanley Bank International кредита «Укравтодору» на сумму 465 млн. долл. или 2 млрд. 348,2 млн. тыс. грн.

По информации пресс-службы «Укравтодора», кредит является частью из 4,7 млрд. гривень кредитов, которые в соответствии со статьей 14 Закона „О Государственном бюджете Украины на 2007 год ” Госслужба автомобильных дорог привлекает под государственные гарантии на развитие основных автодорог общего пользования.

По информации “Укравтодора», из суммы привлеченных кредитов 4,5 млрд. гривень будет направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомагистралей Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка, Киев - Харьков - Довжанский, Киев - Одесса, Киев - Ковель - Ягодин, Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта. На средства кредитов будут выполнены противооползневые мероприятия на автодорогах Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Еще на 200 млн. гривень кредитов предусмотрено приобрести оборудование и механизмы для ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с Государственной программой развития автомобильных дорог общего пользования на 2007-2011 годы.

Справка УНИАН. Morgan Stanley - второй по величине в США инвестиционный банк.

Credit Suisse - второй крупнейший банк Швейцарии.