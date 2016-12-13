Балчун рассказал о реформировании "Укрзализныци"

Процесс реформирования акционерной компании "Укрзализныця" начался спустя шесть месяцев после смены ее руководства.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун, назначенный на должность в июле этого года.

По его словам, только сейчас руководство компании получило возможность проведения кадровых изменений в топ-менеджменте компании.

"Есть осторожный оптимизм, ощущение того, что после шести месяцев нашей непростой работы и борьбы создаются условия для реального реформирования "Укрзализныци". Вижу, что наконец получили "зеленый свет" на давно предложенные и ожидаемые кадровые назначения", - написал он.

По словам Балчуна, компания уже получила нового директора по финансам, директора по стратегии, директора по маркетингу и начальника Центра транспортной логистики.

"Если говорить о реальных изменениях в компании, то они начинаются только сейчас", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал нового руководителя "Укрзализныци" Балчуна за медленное реформирование ведомства, а также обвинил его в том, что руководство компании не предоставило министерству план развития компании в долгосрочной перспективе. В свою очередь, Балчун заявил, что в последнее время отношения между руководством "Укрзализныци" и Мининфраструктуры стали напряженными.

В ходе заседания правительства, презентуя отчет о текущем состоянии "Укрзализныци", а также о результатах своей работы во главе компании, Балчун заявил о саботаже инициатив по реформированию "Укрзализныци" на всех уровнях компании. После слов Балчуна Омелян сказал: "Я готов поддерживать все инициативы для прозрачного реформирования "Укрзализныци". Но я категорически против ситуации, когда одна мафия меняет другую".

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство должно предоставить полную политическую поддержку менеджменту "Укрзализныци" во главе с Балчуном для проведения реформ в компании.