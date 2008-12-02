Вокруг света на биотопливе

Участники автопробега Париж - Нью-Йорк поставили перед собой поистине амбициозную цель: за восемь месяцев преодолеть 43 тысячи километров, по дороге агитируя за защиту окружающей среды, передает Немецкая волна.

Руководитель целого ряда экстремальных автопроектов из Германии Маттиас Йешке (Matthias Jeschke) поставил перед собой новую цель. На этот раз его команда должна за восемь месяцев обогнуть на автомобилях земной шар, призывая жителей 20 стран пользоваться альтернативными источниками энергии, сообщается на официальном сайте международного автопробега.

Планируется, что многонациональная команда под названием "Extrem Events", выехавшая из Парижа 1 октября 2008 года, финиширует в Нью-Йорке в мае 2009 года. Россию в проекте представляет главный из девяти водителей - 50-летний предприниматель Евгений Шмаков.

Маршрут экспедиции пролегает через Европу, Россию, Монголию, Аляску, Канаду и США. Всего будет пересечено 20 стран. В каждой из них участники заезда собираются устраивать выставки на экологические темы, чтобы привлечь внимание общественности к проектам по производству возобновляемых источников энергии и повышению эффективности энергопользования.

В качестве средства передвижения, сообщает сайт auto.de, команда выбрала американские автомобили. Два джипа Wrangler Rubicon должны будут одинаково надежно везти участников к цели и по европейским скоростным шоссе, и по степям Монголии, и по российскому бездорожью. Правда, для экспедиции джипы усовершенствовали и немного изменили конструкцию.

В бензобаки участники заливают биотопливо, а для смазывания двигателей, осей и передач используют биомасло, разработанное на основе легко разлагающихся компонентов.

Участники пробега хотят доказать преимущества биотоплива перед обычным бензином. В качестве эксперимента участники стремятся к тому, чтобы оставлять как можно меньше следов колес на дорогах. Именно поэтому большая часть заезда проводится зимой. Автомобили идут по глубокому снегу и льду, в том числе в районах, где лежит вечная мерзлота. Предположительно в феврале 2009 года участники экспедиции планируют пересечь Берингов пролив.

Один из руководителей проекта - 36-летний немец Маттиас Йешке - уже не первый раз удивляет мир необычными автомобильными достижениями. По информации журнала Stern, Йешке был инициатором и руководителем проекта "Мировые рекорды на транспортных средствах в 2004/2005, 2006 и 2007 годах".

В 2005 и 2006 годах он руководил экспедициями "Панамерикана", где установил мировой рекорд по продолжительности поездки и был первым человеком, который поднялся на машине почти на семь километров и довел экспедицию практически до Северного полюса.