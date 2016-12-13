В "Укравтодоре" рассказали, когда начнут строить новую дорогу в Венгрию

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2017 году начнет реализацию проекта новой дороги в сторону Венгрии, которая соединит украинскую трассу М-06/Е-50 Киев – Чоп и венгерскую М-3 Будапешт – Ньредьхаза.

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Как сообщила пресс-служба агентства, в следующем году "Укравтодор" проведет подготовительные работы для определения сложностей будущего строительства и земельных участков, которые необходимо выкупить и через которые будет пролегать новая дорога.

"Строительство даже маленького клочка дороги - это очень сложный процесс. Сначала необходимо провести подготовительные работы по проектированию, затем выкупить землю под новую трассу и разработать проектно-сметную документацию, в которой детализировать все будущие работы и предварительно подсчитать их стоимость. Далее необходимо провести тендер и определить подрядчика. Только после выполнения всех этих пунктов можно будет приступить к строительству", - цитирует пресс-служба слова советника главы "Укравтодора" Александра Каву.

По его словам, в 2017 году инженеры-проектировщики должны провести комплексную оценку будущего маршрута, принять во внимание все географические и коммуникационные факторы, понять, где легче и дешевле всего будет проложить дорогу.

"Мы будем полностью координировать все действия с венгерской стороной, ведь им также необходимо спроектировать и построить около 20 км своего пути к границе с Украиной", - отметил Кава.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина и Венгрия до 2020 года построят новую автостраду на украино-венгерской границе. Данная договоренность между странами была достигнута в ходе официального визита украинской делегации в Венгрию в конце ноября.

Ранее Кабмин утвердил проект соглашения между Украиной и Венгрией о совместном содержании автомобильных мостов в приграничной зоне.