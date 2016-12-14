Украина и Израиль сняли ограничения по количеству авиакомпаний на маршруте Киев - Тель-Авив - Госавиаслужба

Как сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба), соответствующая договоренность была подписана во вторник, 13 декабря.

"Документ снимает существующие ограничения по количеству назначенных авиакомпаний для осуществления регулярных воздушных перевозок по основному маршруту Киев - Тель-Авив - Киев и другим маршрутам между странами, а также пунктов прилета/вылета", - говорится в сообщении.

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Кроме того, украинская сторона предложила Управлению гражданской авиации Израиля увеличить количество частот по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев до 31 рейса в неделю, а по маршрутам Львов - Тель-Авив - Львов и Запорожье - Тель-Авив - Запорожье до 14 рейсов в неделю. При этом реакцию израильской стороны по данным предложениям в службе не уточнили.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов между странами. Кроме того, в начале июня в Госавиаслужбе сообщили, что сеть воздушного сообщения между Европой и Украиной пополнилась тремя направлениями в Чехию и Литву. В частности, сеть пунктов прилета/вылета в Литве пополнилась Каунасом и Палангой.

Также в начале апреля Украина и Польша сняли обоюдные ограничения на полеты между странами, а в конце марта ограничения по количеству полетов для украинских авиакомпаний сняла Италия.

Согласно программе действий правительства на 2016 год, Кабинет министров Украины намерен до конца года подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и Европейским Союзом.