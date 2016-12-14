Балчун ожидает, что "Укрзализныця" выйдет в плюс на 300 миллионов

Акционерная компания "Укрзализныця" по итогам 2016 года планирует выйти в прибыль, которая, согласно измененному финплану компании, должна составить около 300 млн грн.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Думаю, по итогам 2016 года все-таки выйдем в "плюс" в районе 300 млн гривень. Изменили финплан на этот год, увеличили количество ремонтов, начали строить новые вагоны, обновляем подвижной состав, совершенствуем закупки", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Бальчун заявлял, что компания ожидает получить по итогам 2016 года 4,14 млрд грн чистого убытка. При этом 2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют.

Согласно проекту финансового плана "Укрзализныци" на 2017 год, компания прогнозирует по итогам следующего года получить чистый убыток в размере 3,3 млрд грн.