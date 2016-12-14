На выходных запустят тестовый поезд из Киева в польский Перемышль

Первый тестовый поезд "Укрзализныци" по маршруту Киев - Львов - Перемышль будет запущен 17-18 декабря.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

"Все в порядке - тестируем маршрут. Сегодня (13 декабря - УНИАН) в "Укрзализныце" решили: в субботу-воскресенье запустим первый тестовый поезд до Перемышля. Это будет технический проезд - пока без пассажиров", - написал он, добавив: "В случае, если все пройдет хорошо, 23-24 декабря пойдут уже поезда с пассажирами".

При этом Дубневич уточнил, что стоимость билета на проезд по данному маршруту "будет конкурентоспособной".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныци" сообщили, что Украина и Польша договорились о продлении маршрута скоростного поезда Киев – Львов до Перемышля. По словам главы компании Войцеха Балчуна, поезд будет запущен 23 декабря этого года.

При этом конкретной информации о запуске поезда, а также подтверждения с польской стороны о запуске маршрута до сих пор не было.