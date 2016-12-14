Российская "Лаборатория Касперского" ликвидирует украинскую "дочку"

Дочерняя компания российской «Лаборатории Касперского» - «Лаборатория Касперского Украина» - объявила о ликвидации по решению собственника.

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Об этом говорится в сообщении в газете "Голос Украины" от 14 декабря.

«Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Касперского Украина" сообщает о ликвидации по решению владельца. Ликвидатором назначен Полищук Андрей Петрович. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Киев, ул. Шолуденко, 3, офис 312», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объемы продаж антивирусного программного обеспечения (ПО) в Украине за последние три года сократились в 2,6 раза и в 2016 году расти не будут.

Справка УНИАН, в сентябре 2015 года Кабинет министров Украины поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации запретить приобретение, обновление и использование в органах государственной власти программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил использование российского программного обеспечения, по причине введения Украиной санкций против российских компаний.