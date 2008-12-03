Президент обещает помочь отечественному автопрому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе однодневной рабочей поездки в Волынскую область обсудил с руководством автомобильного завода «Богдан» (Луцкий автомобильный завод) проблемы автомобилестроительной отрасли Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, в ходе встречи Президента Украины с президентом корпорации «Богдан» Олегом СВИНАРЧУКОМ затрагивались вопросы о недопущении снижения импортных пошлин на автобусы и о необходимости повышения пошлин на импортные автомобили для сохранения отечественного автомобилестроения.

По словам С.КРАСУЛИ, глава государства заверил руководство корпорации «Богдан», что даст поручение Кабинету министров Украины ускорить принятие мер, направленных на стабилизацию ситуации в отечественном автопроме.

Также обсуждались вопросы готовности участия корпорации «Богдан» в подготовке к Евро-2012, в частности, в налаживании производства туристических автобусов повышенной комфортности.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО ознакомился с производственными мощностями Луцкого автозавода и осмотрел ассортимент выпускаемых заводом автобусов.

Как сообщал УНИАН, украинские автопроизводители заявили, что увеличение пошлин на импортные авто с 10% до 25% позволит стабилизировать ситуацию и сохранить рабочие места в отрасли.

Предложение увеличить пошлины с 10% до 22% содержится в зарегистрированном 18 ноября в парламенте законопроекте «О внесении изменений в Закон «О таможенном тарифе» с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в условиях мирового финансового кризиса».

Во время встречи автопроизводителей с Президентом Украины были внесены предложения относительно защиты отечественного автомобилестроения, а именно: временное повышение таможенной ставки на импорт готовых авто, рефинансирование краткосрочных кредитных обязательств предприятий отрасли, возобновление потребительского кредитования и др.

Напомним, по данным Госкомстата, в октябре производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 24,9%, по сравнению с октябрем 2007 года, до 30,7 тыс. штук, а по сравнению с сентябрем 2008 года - сократилось на 18,2%. Производство автобусов в Украине в октябре сократилось на 17,5%, по сравнению с октябрем 2007 года, до 696 штук, а по сравнению с сентябрем 2008 года - сократилось на 29,6%.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года. На мощностях корпорации изготавливаются легковые автомобили ВАЗ, Hyundai, Kia, автобусы всех классов (от особо малого до сверхбольших), а также троллейбусы и грузовики.

Аграрный фонд намерен закупить сахара еще на 150 млн. грн.

Всего надо 278 тыс. тонн

Аграрный фонд до конца текущего года намерен закупить сахара на 150 млн. грн.

Об этом сообщил вчера в ходе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Мы рассчитываем на закупку Аграрным фондом сахара приблизительно на 150 млн. грн. до конца этого года», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Он отметил, что на сегодня Аграрный фонд не располагает необходимым количеством средств, чтобы закупить предусмотренные законодательством 278 тыс. тонн сахара.

Министр отметил, что Аграрный фонд будет покупать сахар по цене, которая сложится по результатам трех торговых сессий.

«С сегодняшнего, максимум завтрашнего дня Аграрный фонд выходит на биржевые торги с тем, чтобы была сформирована биржевая цена на сахар», – добавил министр.