"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на новогодние праздники

Акционерная компания "Укрзализныця" увеличила до 23 количество дополнительных поездов на новогодние праздники, назначив на 28 декабря поезд Кривой Рог - Днипро - Львов.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Дополнительный поезд № 278 отправится из Кривого Рога в 11:40, из Днепра в 15:27, с прибытием во Львов на следующий день в 11:32. Как отмечается в сообщении, поездом также могут воспользоваться жители Знаменки, Белой Церкви, Винницы, Хмельницкого и Тернополя.

Как сообщал УНИАН, ранее к новогодним праздникам "Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда, на которых предложила пассажирам более 227 тысяч мест.