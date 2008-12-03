Руководители Ford и GM готовы работать за 1 долл в год

Главы автогигантов Ford и General Motors Алан Малалли и Рик Вагонер заявили, что готовы работать за 1 долл в год, если правительство США поможет их компаниям выбраться из кризиса, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Президент Ford пошел еще дальше, пообещав отменить выплаты премиальных руководству своей компании и прибавку к зарплатам.

Корпорация General Motors уже обратилась к правительству США с просьбой выделить ей до конца марта будущего года кредит в размере 12 млрд долл и еще дополнительно 6 млрд на случай ухудшения ситуации на автомобильном рынке - всего 18 млрд долл.

В свою очередь Ford и Chrysler попросили кредит на сумму в 9 млрд долл.

В конце нынешней недели руководители "большой тройки" вновь выступят на слушаниях в Конгрессе США. На этот раз законодатели ждут услышать от них конкретные планы реорганизации своих компаний.

В прошлый раз глав ведущих автомобильных концернов отчитали за то, что на слушания они прилетели на частных самолетах, не стесняя себя в средствах. Памятуя об этой критике, главы Ford, General Motors и Chrysler на этот раз решили добираться до Вашингтона из Детройта на автомобилях, оснащенных гибридными топливно-электрическими двигателями, которые менее вредны для окружающей среды, чем обычные двигатели внутреннего сгорания.