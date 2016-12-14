Бортпроводники British Airways объявили о забастовке

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на британский профсоюз Unite.

В голосовании участвовали более 2 тысяч сотрудников авиакомпании, 79% из них проголосовали за забастовку. Как сообщается, акция протеста состоится не ранее 21 декабря и коснется лондонского аэропорта Хитроу.

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Пока руководство BA не уточнило, как акция протеста бортпроводников отразится на расписании полетов авиакомпании в рождественские праздники.

Спор между бортпроводниками и руководством BA касается зарплаты 4 тысяч сотрудников, контракты с которыми были заключены в 2010 году и позже.

По словам инициаторов забастовки, руководство обещало, что годовая зарплата бортпроводников, принятых на работу после 2010 года, составит 21-25 тысяч фунтов стерлингов (26,6-31,7 тысячи долларов), однако на деле сотрудники, подписавшие эти контракты, получают немногим более 12 тысяч фунтов стерлингов (15,2 тысячи долларов).

Ранее бортпроводники отказались от повышения окладов на 2%, требуя поднять реальную зарплату до того уровня, который был обещан при приеме на работу.