Власти Калифорнии потребовали от Uber прекратить эксперимент с беспилотными такси

Уже через несколько часов после начала эксперимента департамент Калифорнии по регистрации транспортных средств направил компании письмо, в котором назвал ее действия незаконными, передает Русская служба Би-Би-Си.

Чиновники указали, что Uber не получила специального разрешения на тестирование беспилотных транспортных средств.

Читайте такжеВ Лондоне водителей Uber обязали сдавать письменный экзамен по английскому языку

В Uber парируют, что разрешение не требуется, поскольку за рулем самоуправляемых такси все равно сидит водитель, который следит за системами управления и готов вмешаться в случае трудной ситуации на дороге.

Эксперименты с беспилотными автомобилями в настоящий момент проводит ряд крупных международных компаний. В частности, над такими проектами работают Google в сотрудничестве с Lexus и LG в сотрудничестве с Mercedes-Benz.

Uber оказалась в числе первых компаний, решивших задействовать самоуправляемые машины при заказе такси, несмотря на то, что еще пару лет назад один из менеджеров Uber Райан Грейвз в интервью Би-би-си называл идею автомобилей без водителя "пустой затеей".

С сентября этого года несколько "беспилотников" Uber начали курсировать по улицам Питтсбурга в штате Пенсильвания. Пассажиры имеют полное право отказаться от такой поездки, потребовав обычную машину с водителем.