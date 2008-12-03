British Airways присматривается к Qantas

Британская авиакомпания British Airways заявила во вторник, что ведет переговоры о слиянии с австралийским авиаперевозчиком Qantas Airways, сообщает Рейтер.

В результате может быть образована объединенная компания с двойным листингом акций.

При этом в заявлении подчеркивается, что каких-либо гарантий осуществления сделки в настоящее время нет.

Британская компания также сообщила о том, что по-прежнему ведет переговоры с испанской авиакомпанией Iberia.

После этих сообщений акции British Airways выросли на 6,7%.

Справка УНИАН. Qantas (Queensland and Northern Territory Aerial Services) была основана в 1920 г. Ежегодно она перевозит свыше 15 млн пассажиров. Воздушный флот авиакомпании превышает 150 самолетов.

Чистые убытки британской авиакомпании British Airways Plc. за I полугодие 2008-2009 финансового года, завершившееся 30 сентября с.г., составили 49 млн фунтов стерлингов (61 млн евро), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 493 млн фунтов стерлингов (611 млн евро). Выручка компании за I полугодие 2008-2009 финансового года выросла на 6,4% и составила 4,75 млрд фунтов стерлингов (5,89 млрд евро) против 4,47 млрд фунтов стерлингов (5,54 млрд евро) годом ранее.