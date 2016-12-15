Кибератака на "Укрзализныцю" не повлияла на движение поездов - Балчун

Кибератака на акционерную компанию "Укрзализныця", которая началась в ночь с 14 на 15 декабря, не повлияла на работу компании и безопасность перевозки пассажиров.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Безопасность движения гарантирована. Мы мобилизовали все человеческие ресурсы. Центр противодействия атаке не только в центральном аппарате "Укрзализныци", но и в ее филиалах. Мы поддерживаем контакты со всеми, чтобы система работала без перебоев и в безопасном режиме. Безопасность - наш приоритет", - сказал Балчун.

Отвечая на вопрос о защищенности систем "Укрзализныци" от возможных последующих атак, Балчун ответил: "Мы не авторы данных атак, поэтому мы их не контролируем. Но делаем все возможное".

По его словам, в компании временно приостановлена работа IT-систем. В частности, "Укрзализныця" перешла на печатные документы со своими клиентами, а также традиционные способы коммуникации, в частности, телеграфную связь, а также распространила среди машинистов печатные предупреждения.

По словам Балчуна, для разрешения данной ситуации компания привлекла СБУ и полицию.

Он также сообщил, что провел по данному вопросу переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройманом, от которого получил полную поддержку в решении данного вопроса.

Кроме того, он уточнил, что атака не связана с распространенной ранее информацией о дефиците топлива в "Укрзализныце".

Как сообщил директор IT-департамента "Укрзализныци" Андрей Полищук, работа систем компании будет восстановлена в ближайшее время, а на продаже билетов через ж/д кассы данная ситуация никак не отразилась.

Как сообщал УНИАН, по информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, кибератака на "Укрзализныцю" была выполнена украинскими хакерами по заказу неустановленного лица из Санкт-Петербурга.

Кроме того, Балчун уточнил, что возможной причиной атаки стал запуск автоматической системы перераспределения грузовых вагонов, который запланирован на 28 декабря этого года.