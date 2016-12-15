Балчун назвал причину хакерской атаки на "Укрзализныцю"

Причиной хакерской атаки на акционерную компанию "Укрзализныця", которая произошла сегодня, стал запуск автоматической системы перераспределения грузовых вагонов.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Эта атака - реакция той системы, которую мы хотим изменить. В последние несколько дней мы приняли важные решения по запуску автоматической системы перераспределения вагонов... Вчера прошла презентация системы. 28 декабря будет первый этап внедрения данной системы", - сказал Балчун, добавив, что до этого система перераспределения вагонов использовалась для коррупционных схем.

По его словам, на первом этапе система будет работать с цементовозами и крытыми вагонами, а до сентября следующего года в эту систему будут включены все вагоны.

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Как сообщал УНИАН, ранее Балчун сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря сайт компании был атакован хакерами, а топ-менеджменту компании угрожают физической расправой. Позже он добавил, что кибератака не повлияла на движение поездов и безопасность пассажиров.

Также ранее генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжит Калон заявил, что предприятие имеет проблемы с доставкой продукции в украинские морские торговые порты для экспорта из-за нехватки грузовых вагонов у публичной акционерной компании "Укрзализныця".

По словам гендиректора меткомбината, на просьбу предоставить предприятию вагоны для выполнения перевозок продукции, в "Укрзализныце" отвечают, что "вагонов в принципе нет".

В самой компании данную информацию назвали попыткой дискредитации и давления на "Укрзализныцю".