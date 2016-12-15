Балчун назвал причину хакерской атаки на "Укрзализныцю"
По словам главы ведомства, атака была вызвана запуском автоматической системы перераспределения грузовых вагонов.
Причиной хакерской атаки на акционерную компанию "Укрзализныця", которая произошла сегодня, стал запуск автоматической системы перераспределения грузовых вагонов.
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Об этом на пресс-конференции сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.
"Эта атака - реакция той системы, которую мы хотим изменить. В последние несколько дней мы приняли важные решения по запуску автоматической системы перераспределения вагонов... Вчера прошла презентация системы. 28 декабря будет первый этап внедрения данной системы", - сказал Балчун, добавив, что до этого система перераспределения вагонов использовалась для коррупционных схем.
По его словам, на первом этапе система будет работать с цементовозами и крытыми вагонами, а до сентября следующего года в эту систему будут включены все вагоны.
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Как сообщал УНИАН, ранее Балчун сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря сайт компании был атакован хакерами, а топ-менеджменту компании угрожают физической расправой. Позже он добавил, что кибератака не повлияла на движение поездов и безопасность пассажиров.
Также ранее генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжит Калон заявил, что предприятие имеет проблемы с доставкой продукции в украинские морские торговые порты для экспорта из-за нехватки грузовых вагонов у публичной акционерной компании "Укрзализныця".
По словам гендиректора меткомбината, на просьбу предоставить предприятию вагоны для выполнения перевозок продукции, в "Укрзализныце" отвечают, что "вагонов в принципе нет".
В самой компании данную информацию назвали попыткой дискредитации и давления на "Укрзализныцю".