МЭРТ хочет вводить спецпошлины на авто из ЕС для поддержки отечественного производителя

Согласно сообщению пресс-службы Минэкономразвития, целью принятия указанного механизма специальных мер является поддержка отечественной отрасли легкового автомобилестроения в результате постепенного снижения ставок ввозной пошлины на легковые автомобили происхождением из ЕС.

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В частности, это может происходить путем временного повышения ставок ввозной пошлины (не более чем до уровня 10%, но не выше ставки ввозной пошлины, действовавшей в 2015 году) на легковые автомобили происхождением из ЕС.

«Механизм никоим образом не может привести к блокированию импорта легковых автомобилей из ЕС», - отмечается министерство.

Согласно сообщению, специальные меры могут быть применены в случае если совокупный объем импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из ЕС в течение года достигает 45 тыс. единиц, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке составляет более 20%. Кроме этого, специальные меры могут быть введены если совокупный объем импорта легковых автомобилей происхождением из ЕС в Украину в течение последних 12 месяцев превысит предельный объем всех первичных регистраций легковых автомобилей в Украине за этот период и при этом наносится значительный ущерб национальной промышленности, производящей подобный товар.

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По данным министерства, объем импорта в Украину легковых автомобилей из стран ЕС составил в 2015 году 38,9 тыс. штук, а за 9 месяцев 2016 - 30,6 тыс. штук.

«Таким образом, если в сентябре 2017 года, например, количество импортируемых в Украину легковых автомобилей достигнет 45 тыс. единиц и при этом будут соблюдены другие требования, после консультаций с ЕС Украина будет иметь возможность поднять ставку ввозной пошлины до 10% исключительно на период до конца 2017 года», - говорится в сообщении.

При этом, поскольку в соответствии с графиком Украины ставка ввозной пошлины на легковые автомобили (новые, с объемом двигателя более 1500 см в кубе, но не более 2200 см в кубе) происхождением из ЕС в 2017 году составит 8,2%, специальное пошлина не может превышать 1,8% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина должна в 10 летний период с момента подписания соглашения постепенно снизить ввозные пошлины на легковые автомобили из ЕС с 10% до 0%.