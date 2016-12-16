В автодоре рассказали свою версию причин плохого качества украинских дорог

Об этом заявили в "Киевавтодоре", а рядовые водители встретили такое объяснение смехом, говорится в сюжете ТСН.

"Дорог вообще в Украине нет!", - комментируют автовладельцы и признаются, что без грубых слов говорить об этом просто не могут. Из-за частых попаданий в выбоины водителям регулярно приходится тратиться на ремонт: по 4-5 тысяч гривен только за ходовую часть машины. Водитель маршрутки Анатолий говорит, что его "Богдан" ремонтируют чуть ли не каждый день. Инженер по образованию Сергей предполагает, что во всем виновата технология укладки асфальта. "Это не погодные условия. Это сама технология. Прошел дождь, мороз и все потрескалось", - говорит он.

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В "Киевавтодоре" отчитываются, что план ремонта в этом году полностью выполнили. На это ушла рекордная сумма средств – 157 миллионов гривен. Впрочем 89% столичных дорог до сих пор нуждаются в ремонте. Главной причиной быстрого разрушения асфальта является расположение Украины в неблагоприятной природной полосе. "Может замерзнуть, снова прихватить, разморозить", - говорит первый заместитель генерального директора Юрий Баранов.

Ученые говорят, чтоб избежать такого количества аварийных дорог выбоины нужно сразу ликвидировать ямочным ремонтом. Для этого по периметру образовавшейся ямы вырезают большую, прямоугольную, ее смазывают битумом, засыпают горячую смесь и трамбуют катком. Срок эксплуатации у латки небольшой – максимум полгода. После чего дорога требует обязательного капитального ремонта. Причиной возникновения таких ям, по мнению специалистов, являются не погодные условия, а недостаточно подготовленная основа для асфальта.

"Увлажненный грунт не будет держать нагрузку. Сверху появляется сетка мелких трещин. Это значит, что внизу нет основания", - говорит Валерий Вираженский. Если же и основание, и асфальтовая смесь качественные, то о ремонте можно было бы забыть на более чем 10 лет.

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