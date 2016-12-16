Акционерная компания "Укрзализныця" возобновила онлайн продажу билетов через свой сайт после кибератаки 15 декабря.

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По состоянию на 10:00 16 декабря система компании работает в штатном режиме.

Как позже добавил глава компании Войцех Балчун, что уже практически полностью возобновлена работа информационных систем и вся информация сохранена.

"Хочу успокоить всех клиентов "Укрзализныци", практически уже возобновлена работа информационных систем, информация сохранена. Поезда курсируют без задержек, Меры безопасности соблюдаются. Вчера во второй половине дня была возобновлена работа официального сайта компании, ночью восстановили онлайн продажу билетов", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря сайт компании был атакован хакерами, а топ-менеджменту компании угрожают физической расправой.

Позже он добавил, что кибератака не повлияла на движение поездов и безопасность пассажиров.

По его словам, в компании была временно приостановлена работа IT-систем. В частности, "Укрзализныця" перешла на печатные документы со своими клиентами, а также традиционные способы коммуникации, в частности, телеграфную связь, а также распространила среди машинистов печатные предупреждения.