В 2017 году на рынке страхования Украины может появиться электронный полис

Страховой рынок Украины пребывает на пороге перехода на более современный уровень ведения бизнеса.

В 2017 году должны быть приняты и заработать все необходимые нормативные документы для введения электронного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

Активную поддержку инновационной политике в сфере страхования оказывает компания «АХА Страхование». В частности, первый вице-президент компании Андрей Перетяжко является руководителем рабочей группы МТСБУ по внедрению электронного полиса.

По его словам, необходимость нововведения очевидна, поскольку на сегодняшний день эксперты выделяют ряд недостатков бумажных полисов, с которыми зачастую сталкиваются клиенты и которые можно решить благодаря введению электронного полиса.

«Около 10% всех полисов «автогражданки», которые находятся на руках у клиентов, можно считать проблемными. Это бланки компаний-банкротов; утраченные бланки с элементами подделки или фальсификации данных, которые вносят продавцы; фальшивые (изготовленные типографским способом) полисы и другие договора, по которым получить выплату пострадавшему очень сложно или невозможно», - объясняет вице-президент «АХА Страхование».

Вторая проблема заключается в том, что даже нормально оформленный полис зачастую попадает в центральную базу данных МТСБУ с большим опозданием, что вновь несет для страхователя определенные риски. Например, он не может проверить его действительность сразу после заключения договора.

При таких условиях ни страховые компании-члены Моторного бюро, ни Регулятор не в состоянии увидеть реальную картину в сегменте ОСАГО и быстро отреагировать на возникающие проблемы.

При электронном же полисе вся отчетность будет поступать в режиме онлайн, как по каждой компании, так и в целом по рынку. Электронный полис также заставит всех вести прозрачную отчетность, а значит и формировать необходимые резервы для выплат по будущим обязательствам.

Более того, отказ от физических бланков поможет снизить админрасходы страховщиков, которые оседают в карманах мошенников и составляют около 100 млн грн в год, не говоря уже о 300 млн грн потерянных платежей.

В свою очередь полиция получит простой и понятный инструмент проверки договоров напрямую через центральную базу МТСБУ, что позволит снизить число незастрахованных.

Андрей Перетяжко уверен, что никаких проблем с выдачей электронных полисов и администрированием соответствующей базы данных не возникнет.

Более того, первое время в процессе и структуре продаж ничего не изменится: офисы, агенты и другие посредники останутся, продолжая обслуживать клиентов.

Новшество будет заключаться лишь в том, что компания не станет выписывать бумажный бланк, а будет вносить данные о клиенте непосредственно в базу данных и распечатывать по желанию клиента выписку из электронного договора.

Если же говорить именно об интернет-продажах, то это - отдельный сегмент, считает Перетяжко, развитие которого – длительный, эволюционный процесс. Мы ожидаем, что в первое время через интернет полисы ОСАГО будут покупать не более 5-7% украинцев. Но это количество будет увеличиваться с каждым годом. Для сравнения, в Англии сегодня больше 50% всех полисов автострахования приобретается через интернет.

Стоит отметить, что пока украинский рынок страхования готовится к введению электронного полиса, у компании «АХА Страхование» уже существует практика онлайн заказов.

В частности, через интернет можно приобрести туристическую страховку от АХА, что существенно экономит время клиента.