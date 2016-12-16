В 2017 году на рынке страхования Украины может появиться электронный полис
Компания «АХА Страхование» оказывает активную поддержку нововведению, которое позволит решить целый ряд проблем страхователей.
Страховой рынок Украины пребывает на пороге перехода на более современный уровень ведения бизнеса.
В 2017 году должны быть приняты и заработать все необходимые нормативные документы для введения электронного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.
Активную поддержку инновационной политике в сфере страхования оказывает компания «АХА Страхование». В частности, первый вице-президент компании Андрей Перетяжко является руководителем рабочей группы МТСБУ по внедрению электронного полиса.
По его словам, необходимость нововведения очевидна, поскольку на сегодняшний день эксперты выделяют ряд недостатков бумажных полисов, с которыми зачастую сталкиваются клиенты и которые можно решить благодаря введению электронного полиса.
«Около 10% всех полисов «автогражданки», которые находятся на руках у клиентов, можно считать проблемными. Это бланки компаний-банкротов; утраченные бланки с элементами подделки или фальсификации данных, которые вносят продавцы; фальшивые (изготовленные типографским способом) полисы и другие договора, по которым получить выплату пострадавшему очень сложно или невозможно», - объясняет вице-президент «АХА Страхование».
Вторая проблема заключается в том, что даже нормально оформленный полис зачастую попадает в центральную базу данных МТСБУ с большим опозданием, что вновь несет для страхователя определенные риски. Например, он не может проверить его действительность сразу после заключения договора.
При таких условиях ни страховые компании-члены Моторного бюро, ни Регулятор не в состоянии увидеть реальную картину в сегменте ОСАГО и быстро отреагировать на возникающие проблемы.
При электронном же полисе вся отчетность будет поступать в режиме онлайн, как по каждой компании, так и в целом по рынку. Электронный полис также заставит всех вести прозрачную отчетность, а значит и формировать необходимые резервы для выплат по будущим обязательствам.
Более того, отказ от физических бланков поможет снизить админрасходы страховщиков, которые оседают в карманах мошенников и составляют около 100 млн грн в год, не говоря уже о 300 млн грн потерянных платежей.
В свою очередь полиция получит простой и понятный инструмент проверки договоров напрямую через центральную базу МТСБУ, что позволит снизить число незастрахованных.
Андрей Перетяжко уверен, что никаких проблем с выдачей электронных полисов и администрированием соответствующей базы данных не возникнет.
Более того, первое время в процессе и структуре продаж ничего не изменится: офисы, агенты и другие посредники останутся, продолжая обслуживать клиентов.
Новшество будет заключаться лишь в том, что компания не станет выписывать бумажный бланк, а будет вносить данные о клиенте непосредственно в базу данных и распечатывать по желанию клиента выписку из электронного договора.
Если же говорить именно об интернет-продажах, то это - отдельный сегмент, считает Перетяжко, развитие которого – длительный, эволюционный процесс. Мы ожидаем, что в первое время через интернет полисы ОСАГО будут покупать не более 5-7% украинцев. Но это количество будет увеличиваться с каждым годом. Для сравнения, в Англии сегодня больше 50% всех полисов автострахования приобретается через интернет.
Стоит отметить, что пока украинский рынок страхования готовится к введению электронного полиса, у компании «АХА Страхование» уже существует практика онлайн заказов.
В частности, через интернет можно приобрести туристическую страховку от АХА, что существенно экономит время клиента.