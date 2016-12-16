Проблемы с подушками безопасности: в США отзывают Tesla, а также спорткары Ferrari и McLaren

В США Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) сообщает об отзыве электромобилей Tesla, а также спорткаров Ferrari и McLaren из-за возможных проблем с подушками безопасности Takata, передает Gazeta.ru.

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Отзыву подлежат все Tesla, выпущенные с 2012 года, Ferrari и McLaren, проданные на территории США, Lexus LFA, который в настоящее время не выпускают, гибриды Fisker Karma и новое поколение Audi R8, а также еще ряд моделей.

Уточняется, что имели место случаи, когда подушки безопасности Takata взрывались, травмируя водителя и пассажиров, из-за проблем с системой нагнетания воздуха. В течение последних лет от полученных травм погибли восемь человек, более 100 получили ранения.

По всему миру под отзывную кампанию попали несколько десятков автомобилей.