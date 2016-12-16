Сайт Министерства инфраструктуры временно недоступен - кибератака

Сайт Министерства инфраструктуры Украины по состоянию на 12:20 временно недоступен.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, сейчас идут работы по восстановлению работы сайта.

При этом на вопрос, может ли быть вызвана эта ситуация хакерской атакой, представители министерства ответили, что пока такой информацией не располагают.

Как позже сообщила глава пресс-службы Мининфраструктуры Марина Томко, сайт министерства находится под атакой с утра 16 декабря.

"Он работает, но временно закрыт для пользователей. Сообщили СБУ, в национальную полицию, киберполиции", - сказала она, добавив, что министерство расценивает эту ситуацию как составляющую кибератак на ресурсы органов государственной власти, которые усилились в течение последней недели.

Кроме того, также не работает сайт Государственной авиационной службы (Госавиаслужба), которая находится в сфере управления Министерства инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, вчера в ночь с 14 на 15 декабря серверы "Укрзализныци" были атакованы хакерами. Позже глава компании Войцех Балчун сообщил, что кибератака не повлияла на движение поездов и безопасность пассажиров.

По его словам, в компании была временно приостановлена работа IT-систем. В частности, "Укрзализныця" перешла на печатные документы со своими клиентами, а также традиционные способы коммуникации, в частности, телеграфную связь, а также распространила среди машинистов печатные предупреждения.

По состоянию на утро 16 декабря работа сайта и IT-систем компании полностью восстановлена.