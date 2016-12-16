В Кривом Роге проезд в электротранспорте подорожал до 2,5 гривень

В Кривом Роге Днепропетровской области с 16 декабря стоимость проезда в коммунальном электротранспорте выросла на 1 грн (почти 67%) - до 2,5 грн за поездку.

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Об этом говорится в соответствующем решении Криворожского городского совета, опубликованном на официальном сайте горсовета.

«Установить тарифы на услуги городского электрического транспорта в г. Кривой Рог в размере: городской троллейбус - 2,50, городской трамвай - 2,50, скоростной трамвай - 2,50 грн», - говорится в решении.

В документе отмечается, что решение об увеличении стоимости проезда принято после обращения коммунальных транспортных предприятия, которые заявили о значительном увеличении расходов на обслуживание троллейбусов и трамваев.

Ранее стоимость проезда в электротранспорте Кривого Рога составляла 1,5 грн.