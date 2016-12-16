Чиновникам "Укрзализныци" могут ограничить доступ к гостайне

Список должностных лиц акционерной компании "Укрзализныця", которые имеют доступ к государственной тайне, должен быть пересмотрен, сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк 15 декабря в ходе оперативного совещания с руководством "Укрзализныци" в связи с кибератакой на серверы компании.

"Мы инициируем проведение расследования, я держу его на личном контроле. Эта атака не является первой, но никаких выводов из предыдущих угроз сделано не было. При поддержке руководства министерства идет работа над устранением последствий хакерской атаки, а также над усилением... Должен быть пересмотрен список должностных лиц "Укрзализныци", которые имеют доступ к государственной тайне", - цитирует Лавренюка пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, сегодня, 16 декабря, состоится совещание с руководством государственных компаний и предприятий инфраструктурной отрасли по вопросам усиления информационной безопасности.

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Как сообщал УНИАН, вчера в ночь с 14 на 15 декабря серверы "Укрзалзиныци" были атакованы хакерами. Позже глава компании Войцех Балчун сообщил, что кибератака не повлияла на движение поездов и безопасность пассажиров. По его словам, в компании была временно приостановлена работа IT-систем. В частности, "Укрзализныця" перешла на печатные документы со своими клиентами, а также традиционные способы коммуникации, в частности, телеграфную связь, а также распространила среди машинистов печатные предупреждения.

По состоянию на утро 16 декабря работа сайта и IT-систем компании полностью восстановлена.