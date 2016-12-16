Гройсман связывает хакерские атаки на "Укрзализныцю" с противодействием реформам в компании

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман связывает хакерские атаки на государственную компанию "Укрзализныця", произошедшие в ночь с 14 на 15 декабря, с противодействием проведению реформ в компании, в частности - внедрению автоматической системы перераспределения грузовых вагонов.

Об этом глава правительства заявил на встрече с экспертным сообществом и представителями гражданского общества в Киеве.

"Балчун (глава "Укрзализныци" Войцех Балчун - УНИАН) подошел к автоматическому распределению грузовых вагонов - несколько хакерских атак произошло, попытка скомпрометировать систему", - сказал он.

По словам Гройсмана, в "Укрзализныце", как и в других госкомпаниях, а также в органах государственной власти, существует стойкая оппозиция проведению реформ.

"Нужно забрать у чиновника монополию на принятие решений. Чиновник в принципе является оператором. Он не должен иметь возможность затормозить или ускорить что-то, он должен выполнить четкий алгоритм своих функций", - подчеркнул Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, ранее Балчун сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря сайт компании был атакован хакерами, а топ-менеджменту компании угрожают физической расправой. Позже он добавил, что кибератака не повлияла на движение поездов и безопасность пассажиров.

Также ранее генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжит Калон заявил, что предприятие имеет проблемы с доставкой продукции в украинские морские торговые порты для экспорта из-за нехватки грузовых вагонов у публичной акционерной компании "Укрзализныця".

По словам гендиректора меткомбината, на просьбу предоставить предприятию вагоны для выполнения перевозок продукции, в "Укрзализныце" отвечают, что "вагонов в принципе нет".

В самой компании данную информацию назвали попыткой дискредитации и давления на "Укрзализныцю".