Uber продолжит тестировать беспилотные автомобили в Сан-Франциско несмотря на требования властей

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Associated Press.

​Uber запустил тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Сан-Франциско 14 декабря. Несмотря на то, что машиной фактически управляет система, за рулем находится водитель, который может взять управление в свои руки.

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Однако власти настаивают, что автомобили компании являются «автономными транспортными средствами», которым нужно получить специальное разрешение, чтобы оказывать общественные услуги. Такой документ нужен, чтобы покрыть расходы на страховку и представлять публичные отчеты, в случае возникновения аварии.

Вице-президент департамента передовых технологий Uber Энтони Левандовски, в свою очередь, заявил, что компании не нужно получать разрешение, поскольку за рулем сидит водитель, который контролирует ситуацию.

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Левандовски задался вопросом, почему DMV не потребовал специальный документ у автомобилей Tesla, которые могут разгоняться и тормозить без касания водителя.

В письме DMV, которое есть в распоряжении агентства, сказано, что власти намерены добиться от компании выполнения требования, иначе это может повлечь законные для этого случая меры. Ведомство не пояснило, какие конкретно действия оно может предпринять.