Все идет по плану: тестовый проезд поезда по маршруту Киев - Перемышль прошел успешно

Первый тестовый заезд поезда "Укрзализныци" Hyundai по маршруту Киев - Львов - Перемышль, который был запущен 18 декабря, прошел успешно.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

"Все идет по плану. Технический рейс поезда Hyundai по новому маршруту Киев – Львов - Перемышль прошел успешно", - сообщил он, добавив, что также по данному маршруту будет запущен поезд украинского производства «Тарпан».

"По результатам этих технических рейсов и будет определено, какой из двух поездов будет курсировать в Польшу уже с конца декабря", - отметил Дубневич.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что Украина и Польша договорились о продлении маршрута скоростного поезда Киев – Львов до Перемышля. По словам главы компании Войцеха Балчуна, поезд будет запущен 23 декабря этого года.

При этом конкретной информации о запуске поезда, в частности, о цене проезда и точной даты запуска до недавнего времени нету.