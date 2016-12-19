"Укрзализныця" выберет начальников филиалов компании на открытых конкурсах

Акционерная компания "Укрзализныця" официально объявила о начале конкурсных отборов на должности начальников региональных филиалов компании.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Впервые в истории компании "Укрзализныця" начинается открытый отбор на должности директоров региональных филиалов: "Донецкая железная дорога", "Львовская железная дорога", "Одесская железная дорога", "Южная железная дорога", "Юго-Западная железная дорога", "Приднепровская железная дорога", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что для участия в открытом отборе приглашаются "честные, открытые профессионалы, которые способны осуществить реформы и разделяют корпоративные ценности нового руководства компании".

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"Директор регионального филиала - это и стратег, и лидер, и менеджер, и дипломат, направляет, корректирует, анализирует и управляет железными дорогами Украины", - так описали вакантное место представители компании.

Согласно сообщению, предложения от кандидатов будут приниматься в течение трех недель с 19 декабря 2016 по 10 января 2017 включительно.

При этом, для участия в конкурсе кандидаты должны предоставить конкурсной комиссии резюме, мотивационное письмо на тему "Почему я нужен компании "Укрзализныця", короткую презентацию до 10 слайдов о плане своей работы в первые 100 дней на новой должности, а также список рекомендаций. Также кандидат должен иметь высшее образование, стаж работы на высших руководящих должностях не менее 10 лет, желательно с опытом работы в сфере ж/д перевозок или логистики, а также свободно говорить на украинском языке. Также отмечается, что кандидат должен знать законы Украины, которые имеют отношение к инфраструктуре и, в частности, железнодорожному транспорту.

Как сообщал УНИАН, ранее глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил, что компания испытывает трудности с увольнением ряда сотрудников в связи с их массовыми выходами на больничный и заявил о необходимости проведения открытого конкурса на данные должности.

Сам Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам конкурса распоряжением Кабинетом министров 20 апреля.