«Укрзализныця» назначила на праздники еще 32 поезда

По состоянию на 4 декабря «Укрзализныця» назначила уже 32 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, восемь поездов назначила Юго-Западная железная дорога; восемь — Приднепровская; четыре — Одесская; по пять направили Южная и Донецкая; два поезда — Львовская железная дорога.

Российские железнодорожники назначили 28 поездов (из них 9 транзитных).

Согласно сообщению, для зимних перевозок «Укрзализныця» подготовила 5611 вагонов. В целом предусматривается, что в пиковый период перевозок, когда пассажиров будет больше всего, в перевозках будут задействованы свыше 6 тысяч вагонов.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления будет продолжаться и в дальнейшем, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".