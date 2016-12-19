У Гройсмана заявили, что повышение тарифов на ж/д перевозки сделает промышленность неконкурентной

Повышение тарифов на грузоперевозки, запланированное главой ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном, может сделать продукцию украинских производителей неконкурентной на мировых рынках.

Об этом заявил руководитель стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), советник премьера-министра Иван Миклош.

"Моя оценка, что нужно сделать реструктуризацию (долгов) "Укрзализныци", как это было сделано в Польше, Словакии и других странах. Надо отделить, где возможна конкуренция и где не возможна. И там, где нет конкуренции – это дорога – надо иметь независимого регулятора, который скажет какой должен быть тариф. В пассажирский транспорт, грузовой транспорт нужно впустить конкуренцию. Когда будет конкуренция – цены пойдут вниз", - отметил Миклош.

По его мнению, в "Укрзализныце" есть "простор для экономии и снижения расходов".

"В "Укрзализныце" не было достаточно инвестиций в прошлом, не было экономии в прошлом, деньги терялись. И сегодня такая ситуация, потому что не было реформ, не было хорошего менеджмента в этой компании. Там есть простор для экономии, для снижения расходов", - пояснил эксперт.

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По словам Миклоша, есть риск, что резкое повышение тарифов сделает украинский бизнес неконкурентным. Необходимо, чтобы стоимость перевозок была экономически обоснована, чтобы предприятия работало без убытков, но монополист не может самостоятельно устанавливать тарифы за свои услуги. Это функция профильного министерства.

"Сейчас, пока нет конкуренции, цена должна быть регулирована. И какая она должна быть – надо чтобы сказал регулятор. А когда нет регулятора – надо, чтобы это сказало министерство", - пояснил глава группы советников.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "инициатива" ПАО "Укрзализныця" о повышении тарифов с 2017 года находится на рассмотрении министерства, но МИУ обещало бизнесу, что вопрос повышения тарифа на грузоперевозки в ближайшей перспективе не будет подниматься.

"В последний раз, когда повышали тарифы на 12%, мы четко договорились, что это последнее повышение. Сейчас этап реформ, очищение железной дороги, лишение влияния посторонних сил, которые до сих пор там присутствуют, и тогда мы говорим об объективной себестоимости перевозок", – пояснил Омелян.

Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что решение о коррекции тарифов должно приниматься лишь после создания независимого регулятора на транспорте. По его мнению, "Укрзализныця" имеет скрытый резерв дополнительного финансирования за счет борьбы с коррупцией.

Генеральный директор Мариупольского металлургического комбината Юрий Зинченко заявил, что предприятие больше не может выдерживать повышение тарифов железной дороги.