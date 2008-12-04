МАУ сократили перевозки пассажиров

В ноябре месяце 2008 года авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» было перевезено 103 тысячи человек, что на 10% меньше, чем в ноябре 2007 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

По данным компании, в ноябре было выполнено 764 рейса. Занятость пассажирских кресел в течение ноября 2008 года составляла в среднем 56%, в ноябре месяце 2007 года - 66%. Показатель снизился на 10%. В ноябре 2008 года было также перевезено 756 тонны грузов и почты.

Всего за 11 месяцев было перевезено 1 млн. 556 тысяч человек, что на 16,7% больше, чем за 11 месяцев 2007 года.

Напомним, за 11 месяцев 2007 г. МАУ перевезла более 1,3 млн. пассажиров, что на 41% больше, чем за 11 месяцев 2006 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - один из лидеров рынка международных авиаперевозок Украины. Базовым аэропортом МАУ является Международный государственный аэропорт «Борисполь».

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компания Aer Cap – 6% и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%.