Претензии СБУ к Мининфраструктуры и компании ТИС необоснованны - СМИ

Об этом пишет Зеркало недели.

Издание отмечает, что распределение сборов проводится на основе приказа Министерства инфраструктуры Украины, одобренного всеми профильными ведомствами.

«Основные претензии правоохранителей касаются приказа МИУ №316 от 24.07.2015 г. Это — сложный для обывателя документ о разделении корабельных сборов, взимаемых на содержание акватории, между Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и непосредственным собственником операционной акватории, в которой суда производят грузовые операции. Приказ в свое время прошел пять министерств и ведомств, включая Кабмин и Минюст», - говорится в статье.

Отмечается, что в 2015 году законность приказа №316 проверила полиция. СБУ также располагает документами, подтверждающими правомерность действий транспортных чиновников и частного инвестора.

«Еще в 2015 г., когда в первый раз начался скандал, я взял все документы, материалы, пришел в местную СБУ (понимая, что они тоже будут этим интересоваться) и представил им эти документы. Они со мной разговаривали, разбирались и сказали, что у них к нам вопросов нет. Сейчас, когда вопросы у них все же появились, мы снова предоставили документы. За полгода очередного следствия ни собственников, ни руководителей компании не вызывали, не просили пояснений, хотя мы готовы их давать в любой момент», – подчеркивает глава ТИС Олег Кутателадзе.

Издание поясняет, что разделение сборов между АМПУ и компанией ТИС стало возможно, поскольку частный оператор ранее провел дноуглубительные работы в порту за свои средства.

«Приказ предусматривает, что если акваторию создало государство, то все сборы идут в АМПУ, но если акваторию создал частный инвестор, он получает право на часть корабельного сбора в счет понесенных им затрат. Причем только за счет судов, приходящих именно в эту часть порта, и только в размере фактически затраченных средств, без каких-либо процентов и гарантий. Более того, эти выплаты являются целевыми, т.е. использовать их инвестор сможет исключительно для дальнейших инвестиций в дноуглубление», - пишет Зеркало недели.

Всего в Украине под нормы приказа №316 попадают три частных портовых оператора. При этом все собранные стивидорами средства находятся на специальных счетах.

«Мы потратили на эту работу более 40 млн долл. Портовые сборы, которые государство только последние пять лет получило благодаря нашему углублению, — 210 млн долл. Перед началом работ мы обратились с письмом в министерство, и нам согласовали, что мы будем это делать, а потом нам компенсируют средства, которые мы туда вложили», - говорит Олег Кутателадзе.

Напомним, в конце ноября СБУ провела обыски в офисах крупнейшего частного портового оператора Украины – группы терминалов ТИС. Силовики действовали в рамках расследования дела, связанного с приказом МИУ №316. В ходе обысков дома у одного из собственников были изъяты документы, компьютеры и наличные деньги. В последствие суд признал эту конфискацию незаконной и постановил все вернуть владельцу.