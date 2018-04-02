Але, багаж? или Как получить в аэропорту свой чемодан невредимым

Кто из нас не знает о проблеме повреждения, утери или воровства багажа в аэропорту, хотя бы понаслышке? Если не лично у вас, то такой опыт был у ваших знакомых. После регистрации пассажира в аэропорту его багаж уезжает в «неизвестном направлении» - по ленте за занавеску – и интересно, что с ним происходит и кто им занимается.

Первым делом он попадает в комнату, где его сортируют грузчики для погрузки в самолет. В “Борисполе” этот процесс не автоматизированный, а ручной. По данным замгендиректора аэропорта «Борисполь» по производству Сергея Гомболевского, при сортировке присутствуют сотрудники службы безопасности, также в зале размещены камеры видеонаблюдения. Впрочем, сведущие люди отмечают, что даже в этом случае, если очень захотеть можно найти «мертвую зону» - где зоркий глаз камеры не видит. Грузчики укладывают багаж либо на специальные тележки, принадлежащие аэропорту, либо в контейнеры, которые есть в некоторых самолетах и принадлежат перевозчику. С.Гомболевский утверждает, что на данном этапе возможность кражи минимальная, поскольку происходит постоянная ротация персонала и все записывается на видео. По его словам, грузчик не знает, где и с кем будет работать завтра, и это при том, что в аэропорту отказались от так называемых «спаек», то есть, парной работы. Далее багажом занимаются работники перрона аэропорта. При погрузке в самолет контроль осуществляют представители авиакомпании-перевозчика, таможни, службы безопасности. «Много людей наблюдает, это стерильная зона, вынести что-то невозможно», - уверяет С.Гомболевский. По его словам, грузчиков перрона на выходе из зоны проверяют, им запрещено использовать мобильные телефоны, выходить во время смены. При этом проносить на перрон можно только пропуск, 50 гривень и пачку сигарет. Рабочий день у грузчиков 12 часов. Как отметил С.Гомболевский, самый непрозрачный участок, где может пропасть чемодан или что-то из него – самолет, то есть, его багажник. Именно тут ваши сумки и чемоданы находятся наиболее длительное время.

Защитить и предвидеть

Защитить багаж можно, как минимум, его упаковав. Наличие защитной пленки позволяет задуматься потенциальному вору о том, что ее повреждение сразу заметит пассажир, получив багаж, и поднимет переполох. А так он может заметить пропажу уже дома, и если она незначительная, махнуть рукой и никуда не обращаться.

Пропасть багаж может как в аэропорту вылета, так и в аэропорту прилета. В случае, если ваш чемодан так и не появился на ленте, либо появился поврежденным и т.п., в первую очередь, нужно обратиться в бюро lost&found. Это офисы хэндлинговых компаний, работающих в аэропорту. К примеру, в «Борисполе» в эти офисы поступает около 10 обращений в сутки.

Если багаж не отстал и проблему не получается решить в lost&found, пришло время привлечь правоохранительные органы. Кстати, следует знать, что после принятия перевозчиком багажа он переходит под его охрану. Следовательно, ответственность за сохранность груза несет авиакомпания, а не аэропорт. По словам гендиректора аэропорта «Борисполь» Бориса Шахсуварова, авиакомпании на «пропажу» реагируют по-разному – могут возникнуть спорные вопросы, а могут и без разговоров возместить пассажиру сумму требуемого ущерба.

В «Борисполе» в сутки обрабатывается до 160 тыс. тонн багажа. Самые опасные рейсы, на которых возникают проблемы с багажом чаще всего, по словам С.Гомболевского, – из Москвы, Стамбула, Тель-Авива. При этом в основном жалобы поступают от пассажиров трансфертных, не прямых рейсов, поскольку на них больше этапов работы с багажом, да и найти виновного сложнее, что и используют любители поживиться.

При этом следует помнить, что потеря, не обязательно означает кражу, ведь (особенно при рейсах с пересадками) багаж может просто отстать в пути.

Кстати, ранее некоторые авиаперевозчики сетовали на то, что «Борисполь» сотрудничает только с одной хэндлинговой компанией, однако в этом году заниматься багажом в аэропорту стала и компания Swissport. По данным авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая с августа перешла на обслуживание этой компании, на сегодня отмечается значительное снижение количества проблем с багажом. Впрочем, гендиректор аэропорта с этим согласен. По его словам, за последние 3-4 месяца такие случаи сократились.

Советы специалистов

Каковы же советы любителям авиаперелетов? В первую очередь, не сдавать в багаж ценные вещи, кроме того, на сумке следует написать свой домашний адрес и телефон – тогда, при ее утере, вас будет легче найти. Многое дает и упаковка, поэтому не следует жалеть 25 гривень (расценка «Борисполя»). К примеру, по словам Бориса Шахсуварова, «у опытных грузчиков очень развиты мануальные способности, в мягкой сумке многое можно определить на ощупь». Кстати, кроме упаковки в пленку существуют и другие методы. К примеру, в Китае на багаж ставят пластиковые пломбы.

Кроме того, к утере багажа может привести отрыв бирки, которая крепится при регистрации. Поэтому следует смотреть, чтобы она была прикреплена добротно. Ну и, конечно же, не «коллекционируйте» все ранее выданные бирки на сумках и чемоданах, поскольку это только создаст путаницу с пунктом назначения.

А вот куча замочков на чемодане, скорее всего, только привлечет вора, ведь известны случаи, когда чемодан открывали ловкостью рук или сподручными средствами. Правда, в «Борисполе» уверяют, что грузчики не могут носить с собой острые предметы.

Повреждения ценных вещей можно избежать, если соблюдать несколько правил. Так, согласно «Правилам воздушных перевозок пассажиров и багажа», пассажиру не следует включать в багаж следующее: ломкие, хрупкие вещи и вещи, которые бьются или быстро портятся, деньги, ключи, драгоценности, электронное оборудование, изделия из драгоценных металлов и серебра, техническую документацию, деловые документы, ценные бумаги, ценные вещи, медикаменты, медицинскую документацию, паспорта и другие идентификационные документы и образцы; товары, которые являются не пригодными для перевозки по их характеру, весу, размеру, форме или запаху. При этом перевозчик имеет право отказаться принять багаж как зарегистрированный, если он должным образом не упакован. Кроме того, перевозчик не отвечает, если вред, нанесенный багажу, является результатом свойств багажа. Иными словами, всегда думайте, что бы вам было жаль потерять, всегда помните о такой угрозе. И если из вашей сумки, уезжающей на ленте на погрузку, торчит часть какого-то предмета, будьте уверены, что вы не увидите или этой части, или целого предмета по прибытию в аэропорт назначения.

Людмила Шевченко (УНИАН)