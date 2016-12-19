"Дизельгейт": Нидерланды подключились к расследованию в отношении Volkswagen

Нидерландское агентство по потребительскому рынку начало расследование в отношении компании Volkswagen, сообщает Росбалт.

"Немецкий автогигант подозревается в нарушении прав потребителей по причине использования специализированного программного обеспечения (ПО) в дизельных автомобилях. Данная программа может влиять на экологические показатели. В Нидерландах продано уже около 160 тысяч автомобилей с этой программой", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалистам предстоит установить, является ли использование данного ПО фактом введения в заблуждение потребителей и нарушением действующего законодательства. Свои данные эксперты опубликуют в первой половине 2017 года.

"В 2016 году концерн Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения на машинах программного обеспечения, обходящего жесткие экологические нормы США. Расследование было начато в ряде стран Европы и Азии, которые также обнаружили аналогичные нарушения", - информирует издание.

Вместе с тем, в Volkswagen признали вину, заявив, что фальсификации данных экотестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей коснулись до 11 миллионов машин по всему миру. Для ликвидации последствий данного шага концерн выделил 6,7 миллиарда евро.