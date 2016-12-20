В очередях на границе с Польшей стоят почти 400 автомобилей – ГПСУ
09:35, 20 декабря 2016Транспорт/Связь
606
На украинско-польской границе по состоянию на 08.00 в очередях стояли 390 автомобилей.
По состоянию на 08.00 в очередях стояли 390 автомобилей / фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
В частности, в пункте пропуска «Рава-Русская» оформления ожидали 100 автомобилей, в ПП «Устилуг» - 80, в ПП «Шегини» - 80, в ПП «Краковец» - 60, в ПП «Смильница» - 40, в ПП «Ягодин авто» - 30.
Читайте такжеНа украинско-польской границе построят 4 новых пункта пропуска - Порошенко
По данным Госпогранслужбы, нет очередей в пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter