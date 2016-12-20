Рада ввела мораторий на взыскание с "Укрзализныци" более 4 миллиардов долгов донецкого филиала

Верховная Рада Украины приняла закон о введении моратория на принудительное взыскание средств со счетов публичной акционерной компании «Укрзализныця» за долги ее регионального филиала «Донецкая железная дорога», имущество которого расположено на территории проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Читайте также"Укрзализныця" возобновила онлайн продажу билетов через свой сайт после кибератаки

За принятие законопроекта №5428 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения антитеррористической операции» за основу и в целом проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич отметил, что имущество Донецкой магистрали не включено в уставный капитал "Укрзализныци", вместе с тем кредиторы не оставляют попытки взыскать с компании более 4 млрд грн долгов Донецкой железной дороги.

«Надеюсь, что на этот раз коллеги поддержат законопроект и ведущий перевозчик страны получит возможность модернизировать подвижной состав и закупить новые вагоны. Ведь 4 млрд грн - это сумма, которой хватило бы на закупку 4 тысяч вагонов», - подчеркнул депутат.

Читайте также"Укрзализныця" выберет начальников филиалов компании на открытых конкурсах

«Пользуясь юридической коллизией, люди, которые представляют российские банки, хотят взыскать с «Укрзализныци» около 4 млрд грн», - добавил он.

Данный законопроект был зарегистрирован в Раде 18 ноября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что «Укрзализныця» по решению суда погасила задолженность перед «Первым украинским международным банком» (ПУМБ) на 780 млн грн по кредиту, взятому несколько лет назад донецким филиалом компании.