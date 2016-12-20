Украина рассчитывает подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в 2017 году

Министерство инфраструктуры рассчитывает на подписание Украиной соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») с Европейским Союзом в 2017 году, сообщил на брифинге министр Владимир Омелян.

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Он отметил, что возобновить переговоры об «открытом небе» удалось после намерения Великобритании начать консультации с Испанией относительно спора по статусу Гибралтара. Данная дискуссия является преградой для подписания соглашения между Украиной и ЕС.

«Рад, что обе столицы (Лондон и Мадрид – УНИАН) с пониманием относятся к этой ситуации. Лондон согласился возобновить переговоры с Испанией о том, каким образом найти формулу для подписания соглашения между Украиной и ЕС, и правильно прописать позицию Гибралтара, – сказал Омелян. - Я надеюсь, что мы сможем в этом треугольнике в ближайшее время достигнуть компромисса, чтобы уже в 2017 году это соглашение было подписано».

Как сообщал УНИАН, Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, который актуализировался после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.