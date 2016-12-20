Рада дала "зеленый свет" закону, который защитит УЗ от принудительных взысканий - нардеп

Об этом сообщает председатель парламентского Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, который является одним из авторов документа.

«Этот закон предусматривает очень важные мероприятия: временное – до завершению АТО – недопущение принудительного взыскания на активы ПАО «Укрзализныця» по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на территории не подконтрольной Украине территории АТО», - написал Дубневич на своей странице в «Фейсбук».

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По его словам, имущество предприятий в зоне АТО (прежде всего – ГП «Донецкая железная дорога») юридически не передано ПАО «Укрзализныця» как правопреемнику. «Но несмотря на требования гражданского кодекса, несмотря на здравый смысл – до последнего времени шли активные процессы по взысканию долгов с ПАО по неправосудным решениям судов. Несмотря на откровенную юридическую коллизию. Как говорится, комментарии излишни,» - пишет Дубневич.

По словам председателя Комитета, те средства, которые – благодаря принятому документу - теперь будет храниться на счетах ПАО «Укрзализныця» - позволят «существенно обновить подвижной состав и дорожную инфраструктуру, закупить вагоны, отремонтировать железнодорожные пути».

Впрочем, по мнению нардепа, которое он высказал в интервью, принятый закон нельзя назвать окончательным путем избавления «Укрзализныци» в ее сложном финансовом положении.

«Сейчас, когда утверждается план «Укрзализныци» на следующий финансовый год, когда решается перспектива предприятия и в частности – судьба его кредитных обязательств, все заинтересованные стороны, которые принимают участие в процессе: руководство ПАО «Укрзализныци», а также Мининфраструктуры и Минфин – должны очень внимательно подойти к такому вопросу, как уменьшение валютной составляющей в кредитах, которые имеет «Укрзализныця», к реструктуризации долгов и собственно – к обеспечению своевременного выполнения кредитных обязательств. Проблему неудовлетворительного финансового состояния ведущего перевозчика можно решить только комплексно», - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее уже сообщалось, что ПАО «Укрзализныця» заявила о попытке принудительно взыскать с предприятия долговые обязательства обязательства ГП «Донецкая железная дорога» на общую сумму свыше 4 миллиарда грн. По приблизительным подсчетам, этой суммы хватило бы на приобретение около 4 тыс. железнодорожных вагонов.