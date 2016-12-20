"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на новогодние праздники

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 26 дополнительных поездов, назначила еще один состав из Львова в Киев, сообщила пресс-служба компании.

Дополнительный поезд №252 Львов - Киев осуществит рейсы из Львова 29 и 30 декабря в 13:10 и прибудет в столицу в 00:08. Поезд будет делать остановки в Тернополе, Подволочиске, Хмельницком, Виннице и Казатине.

В составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны класса люкс.

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"Всего на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" уже назначила 27 дополнительных поездов в разных направлениях, в которых предложила пассажирам более 255 тысяч мест", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на этот поезд уже открыта на официальном онлайн-сервисе "Укрзализныци" по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на зимние праздники 26 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов.

В целом на новогодние и рождественские праздники компания планирует назначить 28 дополнительных поездов на 255 рейсов, из которых 21 поезд - в западном направлении.