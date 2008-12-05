В «Борисполе» открыта система радиационного контроля

В международном аэропорту «Борисполь» открыта современная система радиационного контроля.

Торжественное открытие этой системы провели сегодня представители Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США, Администрации Государственной пограничной службы Украины и Министерства иностранных дел и международной торговли Канады, сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине.

Как отметил во время торжественного мероприятия первый заместитель министра энергетики США по вопросам нераспространения ядерных материалов Кеннет БЕЙКЕР, «мы благодарны Украине и Канаде за верность и вклад в продвижении к общей цели – международной безопасности”. По его словам, введение в эксплуатацию системы радиационного контроля в международном аэропорту «Борисполь» является важным шагом в направлении улучшения межконтинентальной безопасности. “Мы и в дальнейшем будем укреплять наше сотрудничество и работать вместе над завершением установки систем радиационного контроля на других объектах в Украине», - заверил К.БЕЙКЕР.

Средства на приобретение и установку оборудования на этом объекте были предоставлены правительством Канады через программу Глобального партнерства, в рамках которой Канада выполняет работы по уменьшению угрозы от оружия массового уничтожения в России и бывшем Советском Союзе, сообщили в Посольстве США. Украина и Канада также являются партнерами в Глобальной инициативе по борьбе с ядерным терроризмом, объединяющей 75 стран, которые обязались расширить и ускорить развитие партнерства по борьбе с глобальной угрозой ядерного терроризма.

Согласно Исполнительному договору 2005 года между Соединенными Штатами и Украиной, программа Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США «Вторая линия обороны» сотрудничает с Администрацией Государственной пограничной службы Украины и предоставляет оборудование радиационного контроля в пунктах пересечения границы и в других пунктах пропуска, организует учения и технические семинары.

В рамках договора 2007 года между США и Канадой, Министерство иностранных дел и международной торговли Канады предоставило 4,5 млн. дол. для выполнения в Украине проектов Национальной администрации по ядерной безопасности Минэнергетики США по нераспространению оружия массового уничтожения, в том числе и приобретения системы радиационного контроля для аэропорта «Борисполь».

В торжественном мероприятии приняли участие также Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР, заместитель министра энергетики США по вопросам международного сотрудничества и защиты ядерных и радиологических материалов Дэвид ХАЙЗЕНГА, председатель Государственной пограничной службы генерал армии Украины Николай ЛИТВИН, генеральный директор Департамента глобального партнерства Министерства иностранных дел и международной торговли Канады Трой ЛЮЛЯШНИК и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Дэниел КЕРОН.