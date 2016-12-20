Презентация нового украинского транспортного самолета Ан-132: видео 360°

Соответствующую видеозапись глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"В нашего АН-132 D большое будущее!", - говорится в описании к видео.

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Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Антонов», единственный в Украине производитель авиатехники, сегодня, 20 декабря, представил первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132.

Презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко, а также руководства госконцерна «Укроборонпром» и предприятия «Антонов», входящего в состав концерна.

Также присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, которое выступило заказчиком и партнером по реализации данного самолета.