”Укрзализныця” задолжала

Долг "Укрзализныци" перед ОАО «Крюковский вагонный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) составляет более 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, из-за долга завод временно приостановил поставку для железной дороги пассажирских вагонов.

«Мы готовы возобновить поставку, когда долг уменьшится до 30-50 млн. грн.», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Также он добавил, что на этой неделе состоялась его встреча с министром транспорта и связи Иосифом ВИНСКИМ, во время которой министр заявил, накопившаяся задолженность будет погашена до конца года.

«Было бы хорошо, чтобы долг погасили в декабре. Но мне не очень в это верится», - сказал председатель набсовета.

Напомним, сейчас завод выполняет контракт на поставку 112 пассажирских вагонов для

«Укрзализныци».

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2007 году Крюковский вагоностроительный завод произвел 7445 грузовых и 34 пассажирских вагона.

В первом полугодии 2008 года Крюковский вагоностроительный завод произвел 43 пассажирских и 3749 грузовых вагонов.